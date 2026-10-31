W Australii koń Defiantly, jeden z czołowych międzynarodowych kandydatów do zwycięstwa w Melbourne Cup, nie został dopuszczony do udziału w wyścigu po badaniu weterynaryjnym. Jak informuje ABC News, decyzję podjęto w sobotę po ponownym badaniu zwierzęcia.

Ponowne badanie nie zmieniło decyzji

Trenerem Defiantly jest Joseph O'Brien. Koń przybył do Australii i przebywał na kwarantannie w Werribee. Nie przeszedł wstępnego badania weterynaryjnego w czwartek, a w sobotę rano został zbadany ponownie.

Racing Victoria oświadczyło, że zdaniem weterynarzy Defiantly nadal nie jest zdolny do udziału w Melbourne Cup. Stewardzi wycofali konia z wyścigu na zalecenie weterynaryjne.

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Zmiany w składzie uczestników

Nieobecność Defiantly prawdopodobnie otworzy miejsce w stawce startowej dla innego konia Josepha O'Briena — Kizlyara. Defiantly wcześniej przez długi czas był uznawany za jednego z faworytów zawodów: wygrał wyścig drugiej grupy Prix Kergorlay na dystansie 3000 metrów we francuskim Deauville.

Dwaj inni międzynarodowi uczestnicy — Enfjaar i Wine Dark Sea — również nie przeszli wstępnych kontroli, jednak w sobotę pomyślnie ukończyli końcowe badanie i otrzymali zgodę na udział we wtorkowym wyścigu. Japoński koń Stinger Glass został wcześniej wycofany z powodu podwyższonego ryzyka urazu wykrytego w badaniach tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej. Z tego samego powodu ze składu uczestników wykluczono Saint George'a, trenowanego przez Ciarona Mahera.

Ostateczna lista uczestników Melbourne Cup ma zostać zatwierdzona później w sobotę, a losowanie odbędzie się godzinę później.

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