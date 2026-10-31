В Барселоне, Испания, тренер «Барселоны» Ханси Флик перед матчем с «Депортиво Алавес» опробовал на тренировке нестандартный вариант линии обороны. По данным Interia Sport, ссылающегося на Mundo Deportivo, 20-летний Брайан Фаринас может сыграть на позиции правого защитника, хотя его основная позиция — полузащитник.

Проблемы из-за травм

Флик испытывает трудности с формированием линии защиты из-за травм Хави Эспарта, Андреаса Кристенсена, Жюля Кунде и Эрика Гарсии. По информации испанского издания, в паре центральных защитников с Пау Кубарси может выйти Френки де Йонг.

Для нидерландского футболиста игра в центре обороны не станет совершенно новым опытом: он уже выступал на этой позиции, когда предыдущие тренеры клуба испытывали кадровые проблемы в защите.

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Фаринас может получить шанс

Фаринас может получить возможность сыграть за первую команду на фоне дефицита защитников. Interia Sport отмечает, что Флик якобы заблокировал уход футболиста летом, поскольку был впечатлен его навыками и рассчитывал на него в первой команде.

«Барселона» подходит к матчу с «Алавесом» после поражений от «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и мадридского «Реала» в Ла Лиге. В игре против «Реала» каталонцы уступили 1:2 на «Камп Ноу», а проблемы в обороне стали одной из главных тем после этого матча.

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