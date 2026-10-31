在西班牙巴塞罗那，巴塞罗那主教练汉斯·弗里克在对阵阿拉维斯竞技前的训练中测试了一套非传统防线方案。据Interia Sport援引《世界体育报》报道，20岁的布赖恩·法里纳斯可能出任右后卫，尽管他的主要位置是中场。

伤病带来问题

由于哈维·埃斯帕特、安德烈亚斯·克里斯滕森、朱尔·孔德和埃里克·加西亚受伤，弗里克在组建防线时遇到困难。据这家西班牙媒体消息，弗朗基·德容可能与保·库巴西搭档中后卫。

对于这名荷兰球员而言，在中卫位置上比赛并非完全陌生的经历：此前当俱乐部教练在防守端面临人员问题时，他已踢过这一位置。

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法里纳斯可能获得机会

在后卫短缺的背景下，法里纳斯可能获得代表一线队出场的机会。Interia Sport指出，弗里克据称在夏天阻止了这名球员离队，因为他对其能力印象深刻，并计划让他进入一线队。

巴塞罗那将在欧冠负于巴黎圣日耳曼、在西甲负于皇家马德里后迎战阿拉维斯。在对阵皇马的比赛中，加泰罗尼亚球队在诺坎普球场以1:2告负，防守问题也成为该场比赛后的主要话题之一。

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