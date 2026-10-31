W Barcelonie w Hiszpanii trener FC Barcelony Hansi Flick przetestował na treningu nietypowy wariant linii obrony przed meczem z Deportivo Alavés. Według Interia Sport, powołującego się na Mundo Deportivo, 20-letni Brian Farinas może zagrać na pozycji prawego obrońcy, choć jego podstawową pozycją jest pomoc.

Problemy z powodu kontuzji

Flick ma trudności ze skompletowaniem formacji obronnej z powodu kontuzji Xaviego Esparta, Andreasa Christensena, Julesa Koundé i Erica Garcíi. Według informacji hiszpańskiego wydania, Frenkie de Jong może wystąpić w parze na środku obrony z Pauem Cubarsím.

Dla holenderskiego piłkarza gra w centrum obrony nie będzie całkowicie nowym doświadczeniem: już występował na tej pozycji, gdy wcześniejsi trenerzy klubu mieli problemy kadrowe w defensywie.

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Farinas może dostać szansę

Farinas może otrzymać możliwość gry w pierwszym zespole w obliczu niedoboru obrońców. Interia Sport zaznacza, że Flick miał latem zablokować odejście piłkarza, ponieważ był pod wrażeniem jego umiejętności i liczył na niego w pierwszym zespole.

Barcelona przystępuje do meczu z Alavés po porażkach z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i Realem Madryt w La Lidze. W spotkaniu z Realem Madryt Katalończycy przegrali 1:2 na Camp Nou, a problemy w obronie stały się jednym z głównych tematów po tym meczu.

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