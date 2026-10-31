W Hiszpanii hiszpański ofensywny pomocnik Fermín López zdecydował, że w najbliższym czasie nie opuści Barcelony. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na Fabrizio Romano. Według tych informacji piłkarz dobrze czuje się w klubie, a w Barcelonie uważają go za kluczowego zawodnika.

Zainteresowanie z Anglii

Wcześniej w mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu Lópezem ze strony dużych klubów. W szczególności jego możliwym transferem interesował się Manchester United. Hiszpana wcześniej łączono także z Chelsea.

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W publikacji zaznaczono, że Manchester United po ośmiu kolejkach miał siedem punktów i zajmował 16. miejsce w Premier League. Angielski klub rozważał wzmocnienie składu w obliczu takiego początku sezonu.

Skuteczność Lópeza

W obecnym sezonie López strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty w 12 meczach. Według Romano stanowiska samego piłkarza i katalońskiego klubu w sprawie jego przyszłości są zgodne: López nie planuje opuszczać zespołu w najbliższym czasie, a Barcelona chce go zatrzymać w składzie.

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