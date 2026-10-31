Фермін Лопес вирішив залишитися у складі Барселони — Interia Sport

В Іспанії іспанський атакувальний півзахисник Фермін Лопес вирішив найближчим часом не залишати «Барселону». Про це з посиланням на Фабріціо Романо повідомляє Interia Sport. За цією інформацією, футболіст почувається добре у клубі, а в «Барселоні» вважають його ключовим гравцем.

Інтерес з Англії

Раніше в медіа з’являлися повідомлення про інтерес до Лопеса з боку великих клубів. Зокрема, його можливим переходом цікавився «Манчестер Юнайтед». Також раніше іспанця пов’язували з «Челсі».

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У публікації зазначено, що «Манчестер Юнайтед» після восьми турів мав сім очок і посідав 16-те місце в Прем’єр-лізі. Англійський клуб розглядав можливість посилення складу на тлі такого старту сезону.

Результативність Лопеса

У поточному сезоні Лопес забив п’ять голів і віддав чотири результативні передачі у 12 матчах. За даними Романо, позиції самого футболіста та каталонського клубу щодо його майбутнього збігаються: Лопес не планує залишати команду найближчим часом, а «Барселона» хоче зберегти його у складі.

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