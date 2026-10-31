В Испании испанский атакующий полузащитник Фермин Лопес решил в ближайшее время не покидать «Барселону». Об этом со ссылкой на Фабрицио Романо сообщает Interia Sport. По этой информации, футболист хорошо чувствует себя в клубе, а в «Барселоне» считают его ключевым игроком.

Интерес из Англии

Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к Лопесу со стороны крупных клубов. В частности, его возможным переходом интересовался «Манчестер Юнайтед». Также ранее испанца связывали с «Челси».

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В публикации отмечается, что «Манчестер Юнайтед» после восьми туров имел семь очков и занимал 16-е место в Премьер-лиге. Английский клуб рассматривал возможность усиления состава на фоне такого старта сезона.

Результативность Лопеса

В текущем сезоне Лопес забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах. По данным Романо, позиции самого футболиста и каталонского клуба относительно его будущего совпадают: Лопес не планирует покидать команду в ближайшее время, а «Барселона» хочет сохранить его в составе.

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