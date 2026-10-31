Вингер Парсонс оформила хет-трик в победе Ирландии над ЮАР — BBC Sport
Женская сборная Ирландии по регби обыграла ЮАР со счётом 38:17 в матче WXV Global Series в Кейптауне. Бейбинн Парсонс занесла три попытки, а команда одержала вторую подряд победу над хозяйками поля на стадионе «Атлон», сообщает BBC Sport.
Хет-трик Парсонс
Парсонс, рекордсменка сборной Ирландии по количеству попыток, отметилась один раз до перерыва и ещё дважды во втором тайме. За 20 минут до окончания игры ирландки уступали в счёте, однако в итоге одержали победу.
Капитан Эрин Кинг также занесла попытку, а Аойф Далтон оформила дубль. О’Брайен выполнила четыре реализации.
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Вторая победа в Кейптауне
За ЮАР попытки занесли Унам Тосе, Сизофила Солонци и Вайна Убриши, а Сильерс реализовала одну из них. Хозяйки не смогли взять реванш за поражение 27:40 в матче неделей ранее, который также состоялся на «Атлоне».
Ирландия второй матч подряд набрала шесть попыток в игре против ЮАР. Команда Скотта Беманда стала первой ирландской сборной, выигравшей два тест-матча подряд на территории Южной Африки.