Reprezentacja Irlandii w rugby kobiet pokonała RPA 38:17 w meczu WXV Global Series w Kapsztadzie. Béibhinn Parsons zdobyła trzy przyłożenia, a zespół odniósł drugie z rzędu zwycięstwo nad gospodyniami na stadionie Athlone, informuje BBC Sport.

Hat-trick Parsons

Parsons, rekordzistka reprezentacji Irlandii pod względem liczby przyłożeń, zdobyła jedno przed przerwą i kolejne dwa w drugiej połowie. Na 20 minut przed końcem Irlandki przegrywały, ale ostatecznie odniosły zwycięstwo.

Kapitan Erin King również zdobyła przyłożenie, a Aoife Dalton zaliczyła dublet. O’Brien skutecznie wykonała cztery podwyższenia.

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Drugie zwycięstwo w Kapsztadzie

Dla RPA przyłożenia zdobyły Unam Tose, Sizophila Solontsi i Vainah Ubisi, a Silliers wykorzystała jedno z nich. Gospodynie nie zdołały zrewanżować się za porażkę 27:40 w meczu tydzień wcześniej, który także odbył się na Athlone.

Irlandia po raz drugi z rzędu zdobyła sześć przyłożeń w meczu z RPA. Zespół Scotta Bemanda został pierwszą irlandzką reprezentacją, która wygrała dwa kolejne mecze testowe na terytorium Republiki Południowej Afryki.

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