W Rustenburgu w RPA Mamelodi Sundowns pokonał Durban City 4:1 w meczu Betway Premiership i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. Jak podaje TimesLIVE, zespół zdobył 26 punktów w dziesięciu meczach i wyprzedza Orlando Pirates o jeden punkt, choć rywal rozegrał o jedno spotkanie mniej.

Dublet Mathuludiego

Prawy obrońca Thabang Mathuludi zdobył swoje pierwsze gole od czasu przejścia do Sundowns z Polokwane City na początku sezonu 2026-2027. Dwukrotnie trafił głową — w 33. i 65. minucie.

Mathuludi strzelił pierwszego gola po dośrodkowaniu Marcelo Allende, natomiast w drugiej sytuacji dośrodkowanie z lewej strony wykonał Aubrey Modiba. W obu przypadkach obrona Durban City nie poradziła sobie z podaniami.

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Gole pod koniec meczu

W 78. minucie Iqraam Rayners podwyższył przewagę Sundowns do trzech goli, zamykając dośrodkowanie Siyandy Ndlovu z prawej strony. Durban City zmniejszył stratę w 85. minucie: Jean Lumumba uderzył z bliska po dośrodkowaniu z lewej strony i pokonał Ricardo Gossa.

Wynik końcowy w czwartej minucie doliczonego czasu gry ustalił Antonio van Wyk. Przed meczem Sundowns tymczasowo stracił prowadzenie na rzecz Orlando Pirates, które wcześniej w sobotę pokonało Kaizer Chiefs 2:1.

Kolejnym rywalem Sundowns będzie Lamontville Golden Arrows w ćwierćfinale Carling Knockout Cup w Pretorii. Następnie zespół rozegra również w Pretorii mecz o Superpuchar CAF przeciwko algierskiemu USM Alger.

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