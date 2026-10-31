在南非鲁斯滕堡，马梅洛迪日落在Betway Premiership比赛中以4比1击败德班城，重返积分榜首位。据TimesLIVE报道，该队十场比赛积26分，领先奥兰多海盗1分，尽管对手少赛一场。

马图卢迪梅开二度

右后卫塔班·马图卢迪在2026-2027赛季初从波洛克瓦内城转会至日落队后，打进了自己的首批进球。他在第33分钟和第65分钟两次头球破门。

马图卢迪的第一粒进球来自马塞洛·阿连德的传中，第二次则是奥布里·莫迪巴从左路送出传中。德班城的防守在两次情况下都未能处理好传球。

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比赛末段进球

第78分钟，伊克拉姆·雷纳斯接西扬达·恩德洛武从右路送出的传中破门，将日落队的领先优势扩大到三球。德班城在第85分钟缩小差距：让·卢蒙巴接左路传中后近距离射门，击败了里卡多·戈斯。

安东尼奥·范韦克在伤停补时第4分钟锁定最终比分。赛前，日落队曾暂时将榜首位置让给奥兰多海盗，后者在当日较早时候以2比1击败凯泽酋长。

日落队的下一位对手将是兰特维尔金箭，他们将在比勒陀利亚进行Carling Knockout Cup四分之一决赛。此后，该队还将在比勒陀利亚对阵阿尔及利亚的USM阿尔及尔，参加非足联超级杯比赛。

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