В Рустенбурге, ЮАР, «Мамелоди Сандаунз» победил «Дурбан Сити» со счётом 4:1 в матче Betway Premiership и вернулся на первое место в турнирной таблице. Как сообщает TimesLIVE, команда набрала 26 очков в десяти матчах и опережает «Орландо Пайретс» на один пункт, хотя соперник провёл на одну игру меньше.

Дубль Матулуди

Правый защитник Табанг Матулуди забил свои первые голы после перехода в «Сандаунз» из «Полокване Сити» в начале сезона 2026-2027. Он дважды отличился ударами головой — на 33-й и 65-й минутах.

Первый мяч Матулуди забил после подачи Марсело Альенде, а во втором эпизоде навес с левого фланга выполнил Обри Модиба. В обоих случаях защита «Дурбан Сити» не справилась с передачами.

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Голы в концовке матча

На 78-й минуте Икраам Рейнерс довёл преимущество «Сандаунз» до трёх мячей, замкнув навес Сиянды Ндлову с правого фланга. «Дурбан Сити» сократил отставание на 85-й минуте: Жан Лумумба пробил с близкого расстояния после подачи с левого края и переиграл Рикардо Госса.

Окончательный счёт на четвёртой добавленной минуте установил Антонио ван Вейк. Перед матчем «Сандаунз» временно уступил лидерство «Орландо Пайретс», который ранее в субботу победил «Кайзер Чифс» со счётом 2:1.

Следующим соперником «Сандаунз» станет «Ламонтвилл Голден Эрроуз» в четвертьфинале Carling Knockout Cup в Претории. После этого команда также сыграет в Претории матч Суперкубка КАФ против алжирского УСМ «Алжир».

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