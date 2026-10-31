W Anglii scrum-half Northamptonu Alex Mitchell opuścił boisko w pierwszej połowie meczu z Gloucester z podejrzeniem urazu mięśnia dwugłowego uda. Northampton ostatecznie wygrał 28:14, odrabiając 14-punktową stratę, informuje The Guardian.

Możliwy czwarty uraz w ciągu roku

Mitchell opuścił boisko w połowie pierwszej części spotkania po tym, jak wracał po luźną piłkę i zderzył się z zawodnikiem Gloucester. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, może to być jego czwarty uraz mięśnia dwugłowego uda w tym roku. Wcześniej miał podobne problemy podczas Pucharu Sześciu Narodów, na majowym zgrupowaniu reprezentacji Anglii oraz w letnim meczu testowym z Fidżi.

Trener reprezentacji Anglii Steve Borthwick czeka również na informacje o stanie fly-hafa Northamptonu Fina Smitha, który nie grał z powodu urazu łydki. Drugi scrum-half klubu, Archie McParland, nie znalazł się w kadrze na mecz. Wśród opcji reprezentacji Anglii na tej pozycji publikacja wymienia Bena Spencera i Harry'ego Randalla.

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Cztery przyłożenia Northamptonu

Gloucester pewnie rozpoczął spotkanie i zdobył dwa przyłożenia. Max Llewellyn zapunktował po podaniu George'a Bartona, a Will Joseph przedarł się pod słupy po podaniu Seba Atkinsona. Do przerwy Northampton wyrównał: Tom Pearson i Curtis Langdon zakończyli akcje po maulach.

W drugiej połowie gospodarze objęli prowadzenie dzięki przyłożeniu George'a Hendy'ego, a Rory Hutchinson zdobył czwarte przyłożenie zespołu. Louis Belleau wykorzystał wszystkie cztery podwyższenia. Zwycięstwo awansowało Northampton na trzecie miejsce w tabeli przed przerwą w rozgrywkach do grudnia.

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