在英格兰，北安普顿的司克兰半卫亚历克斯·米切尔在对阵格洛斯特的比赛上半场因疑似腿后肌受伤离场。北安普顿最终以28比14获胜，在一度落后14分后完成逆转，《卫报》报道。

一年内可能第四次受伤

米切尔在上半场中段回身追抢活球时与一名格洛斯特球员相撞，随后离场。如果这一怀疑得到证实，这可能是他今年第四次腿后肌受伤。他此前在六国赛、英格兰队5月训练营以及夏季对阵斐济的测试赛期间都曾出现类似问题。

英格兰队主教练史蒂夫·博思维克也在等待有关北安普顿飞卫芬·史密斯状况的信息，后者因小腿受伤缺阵。该俱乐部的另一名司克兰半卫阿奇·麦克帕兰没有进入本场比赛名单。该媒体将本·斯宾塞和哈里·兰德尔列为英格兰队在这一位置上的选择。

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北安普顿四次达阵

格洛斯特开局强势，完成两次达阵。马克斯·卢埃林接乔治·巴顿传球后得分，威尔·约瑟夫则接塞布·阿特金森传球后突破至门柱下得分。半场结束前，北安普顿扳平比分：汤姆·皮尔森和柯蒂斯·兰登在争球推进后完成进攻。

下半场，主队凭借乔治·亨迪的达阵取得领先，罗里·哈钦森则完成了球队第四次达阵。路易·贝洛完成了全部四次附加踢。此役胜利使北安普顿在联赛暂停至12月前升至积分榜第三位。

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