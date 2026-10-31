В Англии скрам-хаф «Нортгемптона» Алекс Митчелл покинул поле в первом тайме матча с «Глостером» с подозрением на травму задней поверхности бедра. «Нортгемптон» в итоге победил 28:14, отыгравшись после отставания в 14 очков, сообщает The Guardian.

Возможная четвёртая травма за год

Митчелл покинул поле в середине первого тайма после того, как возвращался за свободным мячом и столкнулся с игроком «Глостера». Если подозрение подтвердится, это может быть его четвёртая травма задней поверхности бедра в этом году. Ранее у него были похожие проблемы во время Кубка шести наций, в майском лагере сборной Англии и в летнем тест-матче против Фиджи.

Тренер сборной Англии Стив Бортвик также ожидает информацию о состоянии флай-хава «Нортгемптона» Фина Смита, который не играл из-за травмы икры. Другой скрам-хаф клуба Арчи Макпарланд не попал в заявку на матч. Среди вариантов для сборной Англии на этой позиции издание называет Бена Спенсера и Гарри Рэндалла.

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Четыре попытки «Нортгемптона»

«Глостер» уверенно начал игру и занёс две попытки. Макс Ллевеллин отличился после передачи Джорджа Бартона, а Уилл Джозеф прорвался под стойки после передачи Себа Аткинсона. До перерыва «Нортгемптон» сравнял счёт: Том Пирсон и Кертис Лэнгдон завершили атаки после молов.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд благодаря попытке Джорджа Хенди, а Рори Хатчинсон занёс четвёртую попытку команды. Луи Белло реализовал все четыре попытки. Победа подняла «Нортгемптон» на третье место в таблице перед паузой в чемпионате до декабря.

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