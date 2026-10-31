Bayern i Borussia Dortmund zremisowały 2:2 — Interia Sport

W Niemczech mecz ósmej kolejki Bundesligi między Bayernem a Borussią Dortmund zakończył się remisem 2:2. Zespół z Monachium dwukrotnie obejmował prowadzenie, jednak goście wyrównali w 89. minucie dzięki golowi Fabio Silvy. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Gol Laimera i niewykorzystany rzut karny

Pierwszy gol w Der Klassiker padł w 38. minucie. Michael Olise wykorzystał niedokładne rozegranie rywali i wyprowadził Konrada Laimera sam na sam z Gregorem Kobelem. Bramkarz obronił pierwszy strzał Austriaka, lecz piłka wróciła do Laimera, który skierował ją do bramki.

Wcześniej Jobe Bellingham zdobył bramkę dla Borussii, jednak gol został anulowany z powodu spalonego. Na początku drugiej połowy Harry Kane mógł podwoić przewagę Bayernu: podyktowano rzut karny po trafieniu piłką w rękę Felixa Nmechy. Angielski napastnik trafił w poprzeczkę.

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Wymiana goli w drugiej połowie

Dortmund wyrównał w 60. minucie. Carney Chukwuemeka podał do Serhou Guirassy'ego, który uderzył w bliższy róg. Już sześć minut później gospodarze ponownie objęli prowadzenie: po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha Kane głową zgrał piłkę do Dayota Upamecano, a obrońca trafił do pustej bramki.

Pod koniec spotkania Borussia zastosowała wysoki pressing. Konstantinos Karetsas przechwycił wybicie rywala, po czym piłka trafiła do Fabio Silvy, który w 89. minucie ustalił końcowy wynik. W doliczonym czasie gry Lennart Karl miał okazję zapewnić Bayernowi zwycięstwo, ale trafił w poprzeczkę. Według statystyk meczu monachijczycy oddali 22 strzały wobec 12 rywali i posiadali piłkę przez 57% czasu.

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