«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью 2:2 — Interia Sport

В Германии матч восьмого тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» завершился со счетом 2:2. Мюнхенская команда дважды выходила вперед, однако гости сравняли счет на 89-й минуте благодаря голу Фабиу Силвы. О ходе встречи сообщает Interia Sport.

Гол Лаймера и нереализованный пенальти

Первый мяч в Der Klassiker был забит на 38-й минуте. Майкл Олисе воспользовался неточным розыгрышем соперников и вывел Конрада Лаймера один на один с Грегором Кобелем. Голкипер отразил первый удар австрийца, но мяч вернулся к Лаймеру, который отправил его в ворота.

До этого Джоб Беллингем забил за «Боруссию», однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В начале второго тайма Гарри Кейн мог удвоить преимущество «Баварии»: после попадания мяча в руку Феликса Нмечи был назначен пенальти. Английский нападающий пробил в перекладину.

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Обмен голами во втором тайме

Дортмундцы сравняли счет на 60-й минуте. Карни Чуквуэмека отдал передачу на Серу Гирасси, который пробил в ближний угол. Уже через шесть минут хозяева вновь вышли вперед: после подачи Йозуа Киммиха Кейн головой сбросил мяч на Дайо Упамекано, а защитник забил в пустые ворота.

В конце встречи «Боруссия» применила высокий прессинг. Константинос Карецас перехватил выбивание соперника, после чего мяч оказался у Фабиу Силвы, который на 89-й минуте установил окончательный счет. В компенсированное время Леннарт Карл имел возможность принести «Баварии» победу, но попал в перекладину. Согласно статистике матча, мюнхенцы нанесли 22 удара против 12 у соперников и владели мячом 57% времени.

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