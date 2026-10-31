Баварія і Боруссія Дортмунд зіграли внічию 2:2 — Interia Sport

У Німеччині матч восьмого туру Бундесліги між «Баварією» та дортмундською «Боруссією» завершився з рахунком 2:2. Мюнхенська команда двічі виходила вперед, однак гості зрівняли рахунок на 89-й хвилині завдяки голу Фабіу Сілви. Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport.

Гол Лаймера та нереалізований пенальті

Перший м’яч у Der Klassiker було зараховано на 38-й хвилині. Майкл Олісе скористався неточним розіграшем суперників і вивів Конрада Лаймера віч-на-віч із Грегором Кобелем. Голкіпер відбив перший удар австрійця, але м’яч повернувся до Лаймера, який відправив його у ворота.

До цього Джоб Беллінгем забив за «Боруссію», однак взяття воріт скасували через офсайд. На початку другого тайму Гаррі Кейн міг подвоїти перевагу «Баварії»: після влучання м’ячем у руку Фелікса Нмечі було призначено пенальті. Англійський нападник пробив у поперечину.

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Обмін голами у другому таймі

Дортмундці зрівняли рахунок на 60-й хвилині. Карні Чуквуемека віддав передачу на Серху Гірассі, який пробив у ближній кут. Уже за шість хвилин господарі знову повели: після подачі Йозуа Кімміха Кейн головою скинув м’яч на Дає Упамекано, а захисник забив у порожні ворота.

Наприкінці зустрічі «Боруссія» застосувала високий пресинг. Костянтинос Карецас перехопив вибивання суперника, після чого м’яч опинився у Фабіу Сілви, який на 89-й хвилині встановив остаточний рахунок. У компенсований час Леннарт Карл мав нагоду принести перемогу «Баварії», але влучив у поперечину. За статистикою матчу, мюнхенці завдали 22 ударів проти 12 у суперників і володіли м’ячем 57% часу.

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