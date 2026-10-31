拜仁与多特蒙德2:2战平——Interia Sport

在德国，德甲第八轮拜仁与多特蒙德的比赛以2:2结束。慕尼黑球队两度取得领先，但客队凭借法比奥·席尔瓦在第89分钟的进球扳平比分。Interia Sport报道了比赛进程。

莱默尔进球与罚失点球

Der Klassiker的首粒进球出现在第38分钟。迈克尔·奥利塞利用对手不准确的组织进攻，将康拉德·莱默尔送入与格雷戈尔·科贝尔一对一的局面。门将扑出了这名奥地利球员的第一次射门，但皮球回到莱默尔脚下，他将球送入球门。

此前，乔布·贝林厄姆曾为多特蒙德进球，但因越位被取消。下半场开始时，哈里·凯恩本可扩大拜仁的领先优势：皮球击中费利克斯·恩梅查的手后，裁判判罚点球。这名英格兰前锋将球打在横梁上。

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下半场互有进球

多特蒙德在第60分钟扳平比分。卡尼·丘库埃梅卡传球给塞尔胡·吉拉西，后者射入近角。仅六分钟后，主队再次领先：约书亚·基米希传中后，凯恩头球将球摆渡给达约·于帕梅卡诺，后卫将球打入空门。

比赛末段，多特蒙德采取高位压迫。康斯坦蒂诺斯·卡雷察斯截获对手的解围后，皮球来到法比奥·席尔瓦脚下，后者在第89分钟锁定最终比分。补时阶段，伦纳特·卡尔有机会为拜仁带来胜利，但他的射门击中横梁。根据比赛统计，慕尼黑队射门22次，对手为12次，控球时间占57%。

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