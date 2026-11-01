Milan pokonał Inter 3:1 w derbach Serie A — Dawn

W Mediolanie we Włoszech Milan pokonał Inter 3:1 w meczu Serie A. Diego Moreira zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty, donosi Dawn.

Szybki start Milanu

Milan otworzył wynik już w czwartej minucie, gdy Christian Pulisic strzelił głową. Sześć minut później prowadzenie podwyższył Adrien Rabiot. Inter zmniejszył stratę w 22. minucie dzięki bramce Alessandro Bastoniego.

Milan zdobył trzecią bramkę przed przerwą, gdy Moreira skutecznie wykonał rzut wolny. To zwycięstwo było czwartą z rzędu wygraną Milanu nad Interem.

Po meczu Milan awansował na czwarte miejsce w tabeli. Zespół ma o cztery punkty mniej niż liderzy — Lazio i Inter, które mają po 25 punktów. Roma zajmuje trzecią pozycję z 24 punktami.

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Pięć goli Romy w Udine

W innym meczu kolejki Roma pokonała na wyjeździe Udinese 5:2. Do 37. minuty rzymianie prowadzili 4:0. Bryan Cristante otworzył wynik w 10. minucie, a później asystował przy golu Rodrigo Moriego, który zdobył drugą bramkę. Donyell Malen strzelił swojego ósmego gola w sezonie Serie A, a Evan Ndicka zdobył bramkę głową po rzucie rożnym.

W drugiej połowie dla Udinese strzelili Nicolò Zaniolo i Matteo Palma. Jednak Daniele Ghilardi ustalił końcowy wynik, zdobywając swoją pierwszą bramkę w Serie A. „Jeśli będziemy grać w ten sposób, mamy szansę. Mistrzostwa nie są łatwe i dobrze jest pozostać w walce o tytuł” — powiedział Cristante.

Bologna również pokonała Monzę 2:1 i awansowała na dziewiąte miejsce. Tommaso Pobega i Federico Bernardeschi zdobyli bramki dla Bolonii, a Patrick Cutrone z Monzy nie wykorzystał rzutu karnego pod koniec spotkania.

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