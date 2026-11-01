Мілан обіграв Інтер 3:1 у дербі Серії A — Dawn

У Мілані, Італія, «Мілан» переміг «Інтер» з рахунком 3:1 у матчі Серії A. Дієго Морейра забив один м’яч і віддав дві результативні передачі, повідомляє Dawn.

Швидкий старт Мілана

«Мілан» відкрив рахунок уже на четвертій хвилині: Крістіан Пулішич забив головою. Через шість хвилин перевагу подвоїв Адрієн Рабйо. «Інтер» скоротив відставання на 22-й хвилині завдяки голу Алессандро Бастоні.

Третій м’яч «Мілан» забив перед перервою: Морейра точно виконав штрафний удар. Ця перемога стала для «Мілана» четвертою поспіль над «Інтером».

Після матчу «Мілан» піднявся на четверте місце турнірної таблиці. Команда має на чотири очки менше, ніж лідери — «Лаціо» та «Інтер», які набрали по 25 балів. «Рома» посідає третю позицію з 24 очками.

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П’ять голів Роми в Удіне

В іншому матчі туру «Рома» на виїзді обіграла «Удінезе» — 5:2. До 37-ї хвилини римляни вели з рахунком 4:0. Браян Крістанте відкрив рахунок на 10-й хвилині, а згодом асистував Родрігу Морі, який забив другий гол. Доніелл Мален відзначився своїм восьмим м’ячем у сезоні Серії A, а Еван Ндіка забив головою після кутового.

У другому таймі за «Удінезе» забили Ніколо Дзаньйоло та Маттео Пальма. Втім, Даніеле Гіларді встановив остаточний рахунок, забивши свій перший гол у Серії A. «Якщо ми гратимемо так, у нас є шанс. Чемпіонат непростий, і добре залишатися в боротьбі за титул», — сказав Крістанте.

Також «Болонья» перемогла «Монцу» з рахунком 2:1 і піднялася на дев’яте місце. Томмазо Побега та Федеріко Бернардескі забили за «Болонью», а Патрік Кутроне з «Монци» не реалізував пенальті наприкінці зустрічі.

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