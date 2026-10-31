Kierowca McLarena Lando Norris uzyskał najlepszy czas w trzecim i ostatnim treningu przed Grand Prix Meksyku w mieście Meksyk w Meksyku, wyprzedzając reprezentanta Mercedesa Kimiego Antonellego o zaledwie 0,001 sekundy. Informuje Sky Sports.

Walka o pole position

Charles Leclerc z Ferrari był najszybszy w obu piątkowych treningach, jednak w sobotę stracił do Norrisa i Antonellego około jedną dziesiątą sekundy. Kolega Norrisa z zespołu, Oscar Piastri, zajął czwarte miejsce.

Max Verstappen z Red Bulla stracił do najlepszego wyniku 0,351 sekundy. Holenderski kierowca nie będzie mógł ruszyć z pole position niezależnie od wyniku kwalifikacji: otrzymał karę przesunięcia o jedno miejsce na polach startowych za kolizję z Liamem Lawsonem z Racing Bulls w drugim treningu. Sędziowie nazwali incydent niedopuszczalnym, a obaj kierowcy przyznali, że kolizja była niepotrzebna i niezręczna.

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Zmiana w Haas

Przed ostatnim treningiem Haas zastąpił Estebana Ocona kierowcą rezerwowym Ryo Hirakawą na pozostałą część weekendu. Zespół nie wyjaśnił powodów tej decyzji, ale potwierdził, że Francuz nie jest chory.

Hirakawa, zwycięzca 24 godzin Le Mans, zajął 19. miejsce w treningu i stracił do swojego zespołowego kolegi Olivera Bearmana sześć dziesiątych sekundy. Haas wcześniej poinformował, że Ocon opuści zespół po zakończeniu sezonu, po dwóch latach startów w amerykańskiej ekipie, a zastąpi go brazylijski kierowca Rafael Camara.

Antonelli może zapewnić sobie tytuł mistrza świata przed czasem w niedzielnym wyścigu, jeśli ukończy go co najmniej na dziewiątym miejscu.

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