De Minaur pokonał Zvereva w półfinale Vienna Open — BBC Sport

Australijski tenisista Alex de Minaur pokonał Niemca Alexandra Zvereva w półfinale Vienna Open w Wiedniu. Rozstawiony z numerem piątym zawodnik wygrał z najwyżej rozstawionym rywalem 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), informuje BBC Sport.

Mecz rozstrzygnął tie-break

Była to pierwsza porażka Zvereva, odkąd zapewnił sobie pierwsze miejsce w światowym rankingu mężczyzn. W poniedziałek Niemiec ma zastąpić na szczycie rankingu Jannika Sinnera.

Zverev przegrał pierwszego seta, ale zdecydowanie wygrał drugiego. W decydującym secie żaden z tenisistów nie miał breakpointów, dlatego zwycięzcę wyłonił tie-break. De Minaur wygrał go i zakończył mecz po dwóch godzinach i 30 minutach.

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Finał z Alcarazem

Zwycięstwo pozwoliło 27-letniemu de Minaurowi wyprzedzić Hiszpana Rafaela Jodara w walce o miejsce w ATP Finals. W finale Australijczyk zagra z rozstawionym z numerem drugim Carlosem Alcarazem.

Hiszpan w drugim półfinale pokonał rozstawionego z numerem trzecim Daniiła Miedwiediewa 6:4, 7:6 (7:2). Siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Alcaraz awansował do piątego finału w tym roku i przedłużył serię bez porażki w turniejach ATP 500 do 25 meczów. Dla de Minaura będzie to czwarty finał sezonu, a jedyny tytuł w tym roku zdobył w lutym podczas Rotterdam Open.

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