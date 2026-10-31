德米纳尔在维也纳公开赛半决赛击败兹维列夫 — BBC Sport

澳大利亚网球选手亚历克斯·德米纳尔在维也纳举行的维也纳公开赛半决赛中击败了德国选手亚历山大·兹维列夫。5号种子以4:6、6:1、7:6（7:4）战胜头号种子，BBC Sport报道。

比赛由抢七决胜

这是兹维列夫自确保男子世界排名第一以来的首次失利。周一，这名德国选手将取代扬尼克·辛纳，登上排名榜首。

兹维列夫输掉了第一盘，但强势赢下第二盘。决胜盘中，两名选手都没有获得破发点，因此胜者由抢七局决定。德米纳尔赢下抢七，并在两小时30分钟后结束比赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

决赛对阵阿尔卡拉斯

这场胜利让27岁的德米纳尔在争夺ATP年终总决赛资格的竞争中超越了西班牙选手拉斐尔·霍达尔。决赛中，这名澳大利亚选手将对阵2号种子卡洛斯·阿尔卡拉斯。

西班牙选手在另一场半决赛中以6:4、7:6（7:2）击败了3号种子丹尼尔·梅德韦杰夫。七届大满贯赛事冠军阿尔卡拉斯晋级今年第五场决赛，并将自己在ATP 500赛事中的不败纪录延续至25场。对德米纳尔而言，这将是本赛季第四场决赛，而他今年唯一的冠军是在2月的鹿特丹公开赛上获得的。

关注我们在