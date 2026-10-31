Де Минаур победил Зверева в полуфинале Vienna Open — BBC Sport

Австралийский теннисист Алекс де Минаур победил немца Александра Зверева в полуфинале Vienna Open в Вене. Пятый номер посева обыграл первого сеяного со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), сообщает BBC Sport.

Матч решил тай-брейк

Для Зверева это было первое поражение с тех пор, как он обеспечил себе первое место в мировом рейтинге среди мужчин. В понедельник немец должен сменить на вершине рейтинга Янника Синнера.

Зверев уступил в первой партии, но убедительно выиграл второй сет. В решающей партии ни у одного из теннисистов не было брейк-пойнтов, поэтому победителя определил тай-брейк. Де Минаур выиграл его и завершил матч за два часа 30 минут.

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Финал против Алькараса

Победа позволила 27-летнему де Минауру опередить испанца Рафаэля Ходара в борьбе за путёвку на итоговый турнир ATP Finals. В финале австралиец сыграет со вторым сеяным Карлосом Алькарасом.

Испанец во втором полуфинале победил третьего сеяного Даниила Медведева со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Семикратный победитель турниров Grand Slam Алькарас вышел в пятый финал этого года и продлил беспроигрышную серию на турнирах ATP 500 до 25 матчей. Для де Минаура это будет четвёртый финал сезона, а свой единственный титул в этом году он завоевал в феврале на Rotterdam Open.

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