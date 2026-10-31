Словенский велогонщик Тадей Погачар не будет выступать до 2027 года после падения на Вуэльте Испании в августе, в результате которого он получил три перелома позвонков. Как сообщает BBC Sport, команда UAE Team Emirates-XRG заявила, что решение не возвращать пятикратного победителя «Тур де Франс» к соревнованиям до 2027 года позволит ему полностью восстановиться без установления конкретных сроков возвращения.

Три перелома позвонков и сотрясение мозга

После падения 28-летнему спортсмену сделали операцию из-за перелома ключицы. Сначала у Погачара обнаружили перелом седьмого шейного позвонка, а дальнейшие обследования в его стране показали переломы первого и второго грудных позвонков.

Велогонщик рассказал The Athletic, что после получения результатов обследований почувствовал облегчение из-за того, что остался жив и может стоять. Также он получил сотрясение мозга, которое в первые недели после аварии вызывало головокружение, тошноту и нарушение координации. По словам Погачара, из-за этого состояния он не мог самостоятельно принимать душ и нуждался в помощи врача команды.

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Восстановление и планы возвращения

На момент аварии Погачар стремился собрать все титулы Гранд-туров, добавив победу на Вуэльте к своему титулу на «Джиро д’Италия» и пяти победам на «Тур де Франс». Из-за травм он также не смог защитить радужную майку чемпиона мира на чемпионате мира в Монреале в прошлом месяце.

Спортсмен отметил, что первые недели восстановления были психологически сложными. Его самочувствие начало улучшаться после начала ежедневной физиотерапии и тренировок на велостанке.

Сейчас Погачар не испытывает дискомфорта, однако должен избегать новых падений, подъема тяжестей левой рукой и нагрузок на шею. Он рассчитывает вернуться в следующем году, но заявил, что в дальнейшем будет осторожнее относиться к рискам после падений.

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