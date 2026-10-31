Słoweński kolarz Tadej Pogačar nie będzie startował do 2027 roku po upadku na Vuelcie a España w sierpniu, w wyniku którego doznał trzech złamań kręgów. Jak informuje BBC Sport, zespół UAE Team Emirates-XRG oświadczył, że decyzja o niewracaniu pięciokrotnego zwycięzcy Tour de France do rywalizacji przed 2027 rokiem pozwoli mu w pełni się zregenerować bez wyznaczania konkretnego terminu powrotu.

Trzy złamania kręgów i wstrząśnienie mózgu

Po upadku 28-letni sportowiec przeszedł operację z powodu złamania obojczyka. Początkowo u Pogačara stwierdzono złamanie siódmego kręgu szyjnego, a dalsze badania w jego kraju wykazały złamania pierwszego i drugiego kręgu piersiowego.

Kolarz powiedział The Athletic, że po otrzymaniu wyników badań poczuł ulgę, ponieważ pozostał przy życiu i może stać. Doznał również wstrząśnienia mózgu, które w pierwszych tygodniach po wypadku powodowało zawroty głowy, nudności i zaburzenia koordynacji. Według Pogačara z powodu tego stanu nie mógł samodzielnie brać prysznica i potrzebował pomocy lekarza zespołu.

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Rekonwalescencja i plany powrotu

W chwili wypadku Pogačar dążył do zdobycia wszystkich tytułów Grand Tour, dodając zwycięstwo w Vuelcie do swojego tytułu w Giro d’Italia i pięciu zwycięstw w Tour de France. Z powodu kontuzji nie mógł też bronić tęczowej koszulki mistrza świata na mistrzostwach świata w Montrealu w ubiegłym miesiącu.

Sportowiec zaznaczył, że pierwsze tygodnie rekonwalescencji były trudne psychicznie. Jego samopoczucie zaczęło się poprawiać po rozpoczęciu codziennej fizjoterapii i treningów na trenażerze rowerowym.

Obecnie Pogačar nie odczuwa dyskomfortu, ale musi unikać kolejnych upadków, podnoszenia ciężkich rzeczy lewą ręką oraz obciążeń szyi. Liczy na powrót w przyszłym roku, jednak oświadczył, że w przyszłości będzie ostrożniej podchodził do ryzyka po upadkach.

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