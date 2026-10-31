斯洛文尼亚自行车手塔代伊·波加查在8月环西自行车赛中摔倒，造成三处椎骨骨折，将不会参赛至2027年。据BBC体育报道，阿联酋航空-XRG车队表示，决定在2027年前不让这位五届环法自行车赛冠军重返赛场，将使他能够在不设定具体复出时间的情况下完全康复。

三处椎骨骨折和脑震荡

摔倒后，这名28岁的运动员因锁骨骨折接受了手术。起初，波加查被诊断为第七颈椎骨折，随后在其本国进行的进一步检查显示，他的第一和第二胸椎也发生骨折。

这名自行车手告诉《The Athletic》，在得知检查结果后，他因自己还活着并且能够站立而感到如释重负。他还遭受了脑震荡，在事故后的最初几周引发头晕、恶心和协调能力障碍。波加查称，由于这种状况，他无法独自洗澡，需要车队医生的帮助。

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康复与复出计划

事故发生时，波加查正力争集齐所有大环赛冠军头衔，在自己的环意自行车赛冠军和五次环法自行车赛冠军之外再添一座环西冠军。由于伤病，他也未能在上个月于蒙特利尔举行的世界锦标赛上卫冕世界冠军彩虹衫。

这名运动员指出，康复的最初几周在心理上十分艰难。在开始每天接受物理治疗和进行骑行台训练后，他的身体状况开始好转。

目前，波加查没有感到不适，但必须避免再次摔倒、用左臂提重物以及颈部承受负荷。他预计明年复出，但表示今后在摔倒后会更谨慎地对待风险。

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