奥兰多海盗取得联赛七连胜——TimesLIVE

在南非，足球俱乐部奥兰多海盗在第186场索韦托德比中击败凯撒酋长队，将联赛连胜纪录延续至七场。法国足球界人士、阿森纳传奇蒂埃里·亨利到场观看了比赛，TimesLIVE报道。

德比进程

凯撒酋长队开局更为积极，并创造了几次机会。特别是，万迪莱·杜巴在接到姆杜杜齐·沙巴拉拉的传球后获得射门机会，但海盗队门将西波·查内扑出了皮球。杜巴和普莱·姆莫迪也未能把握住各自的机会。

奥兰多海盗率先破门。亚内拉·姆布图马射门后，皮球从酋长队后卫塔博·莫洛伊萨内身上弹入球门。凯撒酋长队不久后扳平比分：查内未能抱住皮球，姆莫迪利用门将的失误近距离破门。

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下半场开始时，海盗队主教练阿卜德斯拉姆·瓦杜用甘帕哈尼·伦古换下恩科西霍纳·恩达巴，随后迪恩·霍托回到了自己惯常的左后卫位置。球队的决定性进攻始于中场的一次拦截，塔佩洛·莫科博迪将球传给了采邦·莫雷米。

海盗队的连胜与酋长队的排名

赛前，凯撒酋长队在最近六场联赛交锋中未能击败奥兰多海盗：海盗队取得五场胜利，另有一场比赛战平。这场新的胜利巩固了瓦杜球队在卫冕冠军争夺中的位置，并且据TimesLIVE评估，加大了对马梅洛迪日落队的压力。

据该媒体消息，费尔南多·达克鲁兹执教的凯撒酋长队在积分榜上落后于阿马祖鲁队和米尔福德队。该队力争至少获得第三名，以重返联合会杯。

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