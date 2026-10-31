В Южной Африке футбольный клуб «Орландо Пайретс» победил «Кайзер Чифс» в 186-м дерби Совето и продлил серию до семи подряд побед в чемпионате. На матче присутствовал французский футбольный деятель и легенда «Арсенала» Тьерри Анри, сообщает TimesLIVE.

Ход дерби

«Кайзер Чифс» активнее начал игру и создал несколько моментов. В частности, Вандиле Дуба получил возможность для удара после передачи Мдудузи Шабалалы, однако вратарь «Пайретс» Сипо Чайне отбил мяч. Дуба и Пуле Ммоди также не реализовали свои моменты.

Первыми забили «Орландо Пайретс». После удара Янелы Мбутумы мяч отскочил от защитника «Чифс» Табо Молоисане и оказался в воротах. «Кайзер Чифс» вскоре сравнял счет: Чайне не удержал мяч, а Ммоди воспользовался ошибкой голкипера и забил с близкого расстояния.

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В начале второго тайма тренер «Пайретс» Абдеслам Уадду выпустил Гампхани Лунгу вместо Нкосихоны Ндабы, после чего Деон Хотто переместился на привычную позицию левого защитника. Решительная атака команды началась с перехвата в центре поля, а Тапело Мокободи отдал передачу Цепангу Мореми.

Серия «Пайретс» и положение «Чифс»

Перед матчем «Кайзер Чифс» не мог обыграть «Орландо Пайретс» в шести последних встречах чемпионата: «Пайретс» одержал пять побед, а еще одна игра завершилась вничью. Новая победа укрепила позиции команды Уадду в борьбе за защиту чемпионского титула и, по оценке TimesLIVE, усилила давление на «Мамелоди Сандаунз».

«Кайзер Чифс» под руководством Фернанду да Круза, по данным издания, отстает в турнирной таблице от «АмаЗулу» и «Милфорда». Команда стремится финишировать как минимум третьей, чтобы вернуться в Кубок конфедерации.

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