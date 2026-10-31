Полиция Хобарта/Лоренса обнародовала материалы дела, касающиеся раннинбека Green Bay Packers Джоша Джейкобса, которые содержат заявления трех женщин о предполагаемом насилии с его стороны. Женщины обратились в правоохранительные органы во время расследования дела, связанного с майским арестом игрока, сообщает The Guardian.

Заявления трех женщин

Одна из женщин заявила, что инцидент произошел 5 января 2022 года в доме Джейкобса. По ее словам, после отказа от секса спортсмен разозлился, ударил ее по лицу, забрал телефон и бросил его в бассейн. Она также утверждает, что Джейкобс тянул ее за волосы, бросал на кровать и пол, плюнул в нее и угрожал убить.

Заявительница объяснила, что ранее не сообщала об инциденте правоохранительным органам, поскольку после него они оставались друзьями, а она опасалась, что ей не поверят. По ее словам, она обратилась в полицию, поскольку считала этот случай похожим на утверждения в майском деле.

Другая женщина рассказала полиции о конфликте после встречи в апреле 2021 года. По ее версии, Джейкобс схватил ее за руки, прижал к стене и выбросил ее вещи. Она заявила о синяках на руках и отеке возле ребер. В то же время полиция сообщила, что в записях об этом инциденте правоохранители не зафиксировали видимых травм, синяков или повреждений, соответствующих физической стычке.

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Третья женщина утверждает, что в мае 2022 года Джейкобс тянул ее за волосы, хватал за голову и шею, царапал грудь и забрал телефон. По ее словам, она не обратилась в полицию из-за опасений депортации, поскольку на тот момент не была гражданкой США.

Дело и позиция защиты

Джейкобса арестовали 26 мая после инцидента с его тогдашней девушкой, которая заявила, что он бросил ее на землю. 10 сентября игрок заявил no contest по двум обвинениям уровня проступка — побоям и повреждению имущества.

В августе НФЛ внесла игрока в Commissioner Exempt List, из-за чего он пропустил первые шесть матчей сезона. Лига продолжает собственное расследование обстоятельств майского инцидента и может применить дополнительные дисциплинарные меры.

Адвокаты Джейкобса назвали новые заявления неподтвержденными, давними и такими, о которых ранее не сообщалось. Они отметили, что прокуратура округа Браун и полиция расследовали эти утверждения, а в итоге были предъявлены два обвинения уровня проступка и заключено соглашение. Green Bay Packers сразу не прокомментировали обнародованные материалы.

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