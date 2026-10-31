Польский полузащитник Якуб Модер не вошел в заявку «Фейеноорда» на субботний матч против «Фортуны» из Ситтарда в Нидерландах. Это произошло спустя неделю после его первого официального появления на поле за 196 дней — в поединке с ПСВ, завершившемся со счетом 1:1.

Проблемы после тренировки

Тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст рассказал ESPN перед игрой, что Модер не смог сыграть после неудачного дня на пятничной тренировке. По словам наставника, на следующий день футболист не был полностью готов к матчу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает Interia Sport, в клубе еще выясняют, что именно беспокоит 27-летнего игрока. Ван Бронкхорст отметил, что из-за этого Модер выбыл из состава.

Возвращение после длительной паузы

В игре против ПСВ Модер провел на поле лишь несколько минут. Этот выход стал его первым официальным выступлением после 196-дневного перерыва, связанного с травмой. Тренер подчеркнул, что полузащитник много работал над восстановлением в предыдущие месяцы, а новые трудности могут стать для него ощутимым ударом, в том числе психологическим.

Читай нас в