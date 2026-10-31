Polski pomocnik Jakub Moder nie znalazł się w kadrze Feyenoordu na sobotni mecz z Fortuną Sittard w Holandii. Stało się to tydzień po jego pierwszym oficjalnym występie na boisku od 196 dni — w spotkaniu z PSV, które zakończyło się wynikiem 1:1.

Problemy po treningu

Trener Feyenoordu Giovanni van Bronckhorst powiedział ESPN przed meczem, że Moder nie mógł zagrać po nieudanym dniu na piątkowym treningu. Według szkoleniowca następnego dnia piłkarz nie był w pełni gotowy do meczu.

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Jak informuje Interia Sport, klub nadal ustala, co dokładnie dolega 27-letniemu zawodnikowi. Van Bronckhorst zaznaczył, że z tego powodu Moder wypadł ze składu.

Powrót po długiej przerwie

W meczu z PSV Moder spędził na boisku zaledwie kilka minut. Ten występ był jego pierwszym oficjalnym występem po 196-dniowej przerwie związanej z kontuzją. Trener podkreślił, że pomocnik ciężko pracował nad powrotem do zdrowia w ostatnich miesiącach, a nowe trudności mogą być dla niego odczuwalnym ciosem, także psychologicznym.

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