В Италии «Бенеттон» обыграл шотландский «Эдинбург» со счётом 31:12 в матче United Rugby Championship и прервал беспроигрышный старт соперника в сезоне. До этой игры команда Шона Эверитта выиграла все четыре стартовых матча кампании, сообщает BBC Sport.

Преимущество хозяев до перерыва

«Бенеттон», не имевший до этого побед в сезоне, открыл счёт уже на второй минуте: попытку занёс Пьеро Гритти. Итальянская команда превосходила соперника на протяжении стартовой четверти матча и сохранила инициативу даже после того, как Матиас Медрано получил 20-минутную красную карточку за удар по Гранту Гилкристу.

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Вторую попытку «Бенеттона» выполнил Игнасио Менди. Позднее Каллум Хантер-Хилл получил жёлтую карточку, оставив «Эдинбург» в меньшинстве. Попытка Баустисты Бернаскони и штрафной Джейкоба Умаги позволили хозяевам уйти на перерыв при счёте 18:0.

«Эдинбург» ответил двумя попытками

Во втором тайме Умага реализовал ещё один штрафной, а Ониси Ратаве занёс четвёртую попытку «Бенеттона». «Эдинбург» сократил отставание благодаря попыткам Гарри Морриса и Гарри Патерсона, а Грейсон добавил реализацию. Однако в концовке хозяева реализовали ещё один штрафной и установили окончательный счёт — 31:12.

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