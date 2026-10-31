We Włoszech Benetton pokonał szkocki Edynburg 31:12 w meczu United Rugby Championship, przerywając bezporażkowy start rywala w sezonie. Przed tym spotkaniem zespół Seana Everitta wygrał wszystkie cztery pierwsze mecze kampanii, informuje BBC Sport.

Przewaga gospodarzy przed przerwą

Benetton, który wcześniej nie odniósł w tym sezonie żadnego zwycięstwa, otworzył wynik już w drugiej minucie po przyłożeniu Piero Grittiego. Włoska drużyna przeważała przez pierwszą kwartę meczu i zachowała inicjatywę nawet po tym, jak Matias Medrano otrzymał 20-minutową czerwoną kartkę za uderzenie Granta Gilchrista.

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Drugie przyłożenie Benettonu zdobył Ignacio Mendy. Później Callum Hunter-Hill otrzymał żółtą kartkę, pozostawiając Edynburg w osłabieniu. Przyłożenie Bautisty Bernasconiego oraz rzut karny Jacoba Umagi pozwoliły gospodarzom zejść na przerwę przy wyniku 18:0.

Edynburg odpowiedział dwoma przyłożeniami

W drugiej połowie Umaga wykorzystał kolejny rzut karny, a Onisi Ratave zdobył czwarte przyłożenie Benettonu. Edynburg zmniejszył stratę dzięki przyłożeniom Harry'ego Morrisa i Harry'ego Patersona, a Grayson dołożył podwyższenie. Jednak pod koniec gospodarze wykorzystali jeszcze jeden rzut karny i ustalili końcowy wynik na 31:12.

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