Бенеттон переміг Единбург 31:12 і перервав його безпрограшний старт — BBC Sport

В Італії «Бенеттон» обіграв шотландський «Единбург» із рахунком 31:12 у матчі United Rugby Championship і перервав безпрограшний старт суперника в сезоні. До цієї гри команда Шона Еверітта виграла всі чотири стартові матчі кампанії, повідомляє BBC Sport.

Перевага господарів до перерви

«Бенеттон», який до цього не мав перемог у сезоні, відкрив рахунок уже на другій хвилині: спробу заніс П’єро Ґрітті. Італійська команда переважала впродовж стартової чверті матчу та зберегла ініціативу навіть після того, як Матіас Медрано отримав 20-хвилинну червону картку за удар по Гранту Гілкрісту.

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Другу спробу «Бенеттона» виконав Ігнасіо Менді. Згодом Каллум Гантер-Гілл отримав жовту картку, залишивши «Единбург» у меншості. Спроба Баутісти Бернасконі та штрафний Джейкоба Умаги дозволили господарям піти на перерву за рахунку 18:0.

Единбург відповів двома спробами

У другому таймі Умага реалізував ще один штрафний, а Онісі Ратаве заніс четверту спробу «Бенеттона». «Единбург» скоротив відставання завдяки спробам Гаррі Морріса та Гаррі Патерсона, а Грейсон додав реалізацію. Утім, наприкінці господарі виконали ще один штрафний і встановили остаточний рахунок — 31:12.

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