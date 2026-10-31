W Republice Południowej Afryki klub piłkarski Orlando Pirates pokonał Kaizer Chiefs w 186. derbach Soweto i przedłużył serię do siedmiu kolejnych zwycięstw w lidze. Mecz oglądał francuski działacz piłkarski i legenda Arsenalu Thierry Henry, informuje TimesLIVE.

Przebieg derbów

Kaizer Chiefs aktywniej rozpoczęli spotkanie i stworzyli kilka sytuacji. W szczególności Wandile Duba otrzymał okazję do strzału po podaniu Mduduziego Shabalali, lecz bramkarz Pirates, Sipho Chaine, obronił piłkę. Duba i Pule Mmodi również nie wykorzystali swoich sytuacji.

Jako pierwsi strzelili Orlando Pirates. Po uderzeniu Yanely Mbuthumy piłka odbiła się od obrońcy Chiefs, Thabo Moloisane, i wpadła do bramki. Kaizer Chiefs wkrótce wyrównali: Chaine nie zdołał utrzymać piłki, a Mmodi wykorzystał błąd bramkarza i zdobył gola z bliskiej odległości.

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Na początku drugiej połowy trener Pirates, Abdeslam Ouaddou, wprowadził Gampahaniego Lungu za Nkosikhonę Ndabę, po czym Deon Hotto przesunął się na swoją zwyczajową pozycję lewego obrońcy. Decydujący atak zespołu rozpoczął się od przechwytu w środku pola, a Tapelo Mokobodi podał do Tshepanga Moremiego.

Seria Pirates i pozycja Chiefs

Przed meczem Kaizer Chiefs nie potrafili pokonać Orlando Pirates w sześciu ostatnich ligowych spotkaniach: Pirates odnieśli pięć zwycięstw, a jeden mecz zakończył się remisem. Nowa wygrana wzmocniła pozycję zespołu Ouaddou w walce o obronę mistrzowskiego tytułu i, według oceny TimesLIVE, zwiększyła presję na Mamelodi Sundowns.

Kaizer Chiefs, prowadzeni przez Fernando da Cruza, według danych redakcji tracą w tabeli do AmaZulu i Milford. Zespół dąży do zajęcia co najmniej trzeciego miejsca, aby wrócić do Pucharu Konfederacji.

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