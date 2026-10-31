“伯恩茅斯”在Vitality球场举行的英超比赛中以2比0击败“利兹联”。埃瓦尼尔森在第31分钟破门，阿明·阿德利则在下半场补时第4分钟进球。根据天空体育的数据，马尔科·罗泽的球队在各项赛事中取得了连续第六场胜利，且一球未失。

门将失误打开局面

在丢球之前，“利兹联”表现更好，但在门将詹姆斯·特拉福德一次传球失误后失球。埃瓦尼尔森利用门将的失误，帮助主队取得领先。

第11分钟，“利兹联”前锋多米尼克·卡尔弗特-勒温在自己代表俱乐部出战的第50场比赛中进球，但VAR复核后因手球取消了该进球。

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利兹联的不胜纪录

客队完成10次射门，但只有1次射正。“利兹联”的预期进球数为0.61。球队在最近5场英超比赛中仅打入两球，并且已连续5场联赛无法取胜。

补时阶段，阿明·阿德利接朱尼奥尔·埃利·克鲁皮的传球锁定最终比分，后者在这次进攻中将球从对手两腿之间穿过。在这波连胜期间，“伯恩茅斯”还击败了“格拉茨风暴”、“桑德兰”、“米兰”、“曼彻斯特联”和“阿斯顿维拉”。

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