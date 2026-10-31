“伊普斯维奇城”在赫尔的MKM体育场进行的一场英超比赛中以2比2战平“赫尔城”。在主队下半场取得领先后，胡利奥·恩西索在第74分钟的进球帮助客队避免失利，据天空体育报道。

伊普斯维奇半场前占据优势

客队在第22分钟首开纪录：弗洛伦蒂诺接阿卜杜勒·瓦塔拉传球，打入个人在英超的首粒进球。半场结束前，赫尔城没有一次射正，而加里·奥尼尔的球队控制着比赛进程。

第34分钟，恩西索也曾破门，但由于对奥利·麦克伯尼犯规，进球被取消。VAR复核后，裁判的决定得到维持。

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主队反击与恩西索的回应

中场休息后，赫尔城扳平比分。第58分钟，蒂姆·伊罗格布南接到麦克伯尼的传球，从中线突破并击败克里斯蒂安·沃尔顿。十分钟后，麦克伯尼主罚任意球，低射入网角。这是他在英超通过直接任意球打进的首粒进球。

恩西索用左脚远射打入上角，锁定最终比分。这是他本赛季在英超的第二粒进球。伊普斯维奇已在比赛中落后的场次中拿到8分，比本赛季联赛任何其他球队都多。赫尔城在联赛中的不胜纪录已达到7场。

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