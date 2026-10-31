«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 0:0 на «Гудисон Парк» в матче женской Суперлиги. Манчестерская команда не воспользовалась возможностью сократить отставание от тройки лидеров турнира.

Мало моментов в первые 75 минут

Как сообщает The Guardian, гости на протяжении первых 75 минут почти не беспокоили голкипера «Эвертона» Кортни Броснан. В конце матча «Манчестер Юнайтед» усилил давление, а Броснан отразила удар Элизабет Терланд с близкого расстояния после передачи Джесс Парк.

У хозяек опасный момент в первом тайме был у Ханны Бланделл, чей удар в верхний угол парировала Фэллон Туллис-Джойс. Голкипер «Юнайтед» также справилась с ударами Орнеллы Виньолы до и после перерыва. В центре поля «Эвертон» успешно действовал благодаря взаимодействию Розы ван Гоол и Юки Момики.

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Турнирное положение

После восьми матчей «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место с 12 очками и разницей мячей -2. «Эвертон» набрал 10 очков, имеет такую же разницу мячей и поднялся на шестую позицию, опередив «Арсенал», который должен был провести свой матч на следующий день.

Для «Эвертона» это была первая ничья в нынешнем розыгрыше лиги: до этого команда одержала три победы и потерпела четыре поражения. В то же время мерсисайдский клуб, который не побеждал «Манчестер Юнайтед» в 15 очных встречах женской Суперлиги, остался в двух очках позади соперниц.

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