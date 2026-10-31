Everton i Manchester United zremisowały 0:0 na Goodison Park w meczu kobiecej Superligi. Drużyna z Manchesteru nie wykorzystała szansy na zmniejszenie straty do czołowej trójki rozgrywek.

Mało okazji w pierwszych 75 minutach

Jak podaje The Guardian, goście przez pierwsze 75 minut niemal nie zagrozili bramkarce Evertonu Courtney Brosnan. Pod koniec meczu Manchester United zwiększył presję, a Brosnan obroniła strzał Elisabeth Terland z bliskiej odległości po podaniu Jess Park.

W pierwszej połowie groźną okazję dla gospodyń miała Hannah Blundell, której strzał w górny róg sparowała Phallon Tullis-Joyce. Bramkarka United poradziła sobie także ze strzałami Ornelli Vignoli przed i po przerwie. W środku pola Everton dobrze spisywał się dzięki współpracy Rosy van Gool i Yuki Momiki.

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Sytuacja w tabeli

Po ośmiu meczach Manchester United zajmuje czwarte miejsce z 12 punktami i różnicą bramek -2. Everton zdobył 10 punktów, ma taką samą różnicę bramek i awansował na szóstą pozycję, wyprzedzając Arsenal, który miał rozegrać swój mecz następnego dnia.

Dla Evertonu był to pierwszy remis w obecnym sezonie ligowym: wcześniej zespół odniósł trzy zwycięstwa i poniósł cztery porażki. Jednocześnie klub z Merseyside, który nie pokonał Manchesteru United w 15 bezpośrednich spotkaniach kobiecej Superligi, pozostał dwa punkty za rywalkami.

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