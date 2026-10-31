Сборные Нигерии и Ганы вышли в четвертьфинал чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который проходит в Марокко. Нигерия сыграет за путёвку в полуфинал против Венесуэлы, а команда Ганы встретится с Японией, сообщает Premium Times Nigeria.

В турнире, который начинали 24 сборные, осталось восемь команд. Нигерия начала групповой этап с поражения от Польши со счётом 1:2, однако затем победила Пуэрто-Рико и действующих чемпионок из КНДР. В матче 1/8 финала нигерийская команда обыграла Мексику — 2:1.

Шанс вернуться в полуфинал

Сборная Нигерии в последний раз играла в полуфинале чемпионата мира среди девушек до 17 лет в 2022 году в Индии, где заняла третье место. Её соперница Венесуэла в 1/8 финала неожиданно обыграла Германию со счётом 1:0. Венесуэльская команда стремится в третий раз подряд выйти в полуфинал.

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Гана после стартового поражения набрала ход на турнире: команда сыграла вничью с Бразилией 3:3, а также одержала победы над Канадой и Аргентиной. Перед матчем с Кенией Япония выиграла три поединка подряд, не пропустив ни одного мяча, — у Замбии, Франции и Венесуэлы.

Другие четвертьфинальные пары

В двух других четвертьфиналах действующие двукратные чемпионки из КНДР сыграют против США, а Китай встретится с Бразилией. Китаянки забили 13 мячей на групповом этапе и прошли Францию в серии пенальти. Бразилия в 1/8 финала сыграла с Польшей 3:3 и также вышла дальше благодаря серии пенальти.

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