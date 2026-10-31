正在摩洛哥举行的U-17女足世界杯中，尼日利亚队和加纳队晋级四分之一决赛。尼日利亚将与委内瑞拉争夺半决赛席位，加纳队则将对阵日本队，Premium Times Nigeria报道。

这项赛事共有24支国家队参赛，目前仅剩八支球队。尼日利亚在小组赛首战中以1比2负于波兰，但随后击败了波多黎各和来自朝鲜的卫冕冠军。16强赛中，尼日利亚队以2比1战胜墨西哥。

重返半决赛的机会

尼日利亚上一次参加U-17女足世界杯半决赛是在2022年的印度，当时获得第三名。其对手委内瑞拉在16强赛中以1比0爆冷击败德国。委内瑞拉队力争连续第三次晋级半决赛。

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加纳在首战失利后逐渐在赛事中找到状态：球队与巴西3比3战平，并战胜加拿大和阿根廷。在对阵肯尼亚之前，日本队已连续赢得三场比赛且未失一球，分别战胜赞比亚、法国和委内瑞拉。

其他四分之一决赛对阵

另外两场四分之一决赛中，来自朝鲜的卫冕两届冠军将对阵美国，而中国将迎战巴西。中国队在小组赛打入13球，并通过点球大战淘汰法国。巴西在16强赛中与波兰3比3战平，同样凭借点球大战晋级。

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