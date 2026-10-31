Нігерія та Гана вийшли до чвертьфіналу ЧС U-17 серед дівчат — Premium Times Nigeria

Збірні Нігерії та Гани вийшли до чвертьфіналу жіночого чемпіонату світу U-17, що триває в Марокко. Нігерійки зіграють за путівку до півфіналу проти Венесуели, а команда Гани зустрінеться з Японією, повідомляє Premium Times Nigeria.

У турнірі, який починали 24 збірні, залишилися вісім команд. Нігерія розпочала груповий етап із поразки від Польщі з рахунком 1:2, однак згодом перемогла Пуерто-Рико та чинних чемпіонок із КНДР. У матчі 1/8 фіналу нігерійська команда здолала Мексику — 2:1.

Шанс на повернення до півфіналу

Збірна Нігерії востаннє грала у півфіналі жіночого чемпіонату світу U-17 у 2022 році в Індії, де посіла третє місце. Її суперниця Венесуела в 1/8 фіналу несподівано обіграла Німеччину з рахунком 1:0. Венесуельська команда прагне втретє поспіль вийти до півфіналу.

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Гана після стартової поразки набрала хід на турнірі: команда зіграла внічию з Бразилією 3:3, а також здобула перемоги над Канадою та Аргентиною. Японія перед матчем із Кенією виграла три поєдинки поспіль без пропущених м'ячів — у Замбії, Франції та Венесуели.

Інші чвертьфінальні пари

У двох інших чвертьфіналах чинні дворазові чемпіонки з КНДР зіграють проти США, а Китай зустрінеться з Бразилією. Китаянки забили 13 м'ячів на груповому етапі та пройшли Францію в серії пенальті. Бразилія в 1/8 фіналу зіграла з Польщею 3:3 і також пробилася далі завдяки серії пенальті.

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