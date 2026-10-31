Reprezentacje Nigerii i Ghany awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata kobiet U-17, które trwają w Maroku. Nigeria zagra o awans do półfinału z Wenezuelą, a Ghana zmierzy się z Japonią, informuje Premium Times Nigeria.

W turnieju, który rozpoczęły 24 reprezentacje, pozostało osiem zespołów. Nigeria rozpoczęła fazę grupową od porażki z Polską 1:2, jednak później pokonała Portoryko oraz urzędujące mistrzynie z KRLD. W meczu 1/8 finału nigeryjski zespół pokonał Meksyk 2:1.

Szansa na powrót do półfinału

Nigeria po raz ostatni zagrała w półfinale mistrzostw świata kobiet U-17 w 2022 roku w Indiach, gdzie zajęła trzecie miejsce. Jej rywal, Wenezuela, niespodziewanie pokonał Niemcy 1:0 w 1/8 finału. Wenezuelska drużyna chce po raz trzeci z rzędu awansować do półfinału.

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Ghana nabrała rozpędu w turnieju po porażce na inaugurację: zespół zremisował z Brazylią 3:3, a także odniósł zwycięstwa nad Kanadą i Argentyną. Przed meczem z Kenią Japonia wygrała trzy spotkania z rzędu bez straty gola — z Zambią, Francją i Wenezuelą.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe

W dwóch pozostałych ćwierćfinałach urzędujące dwukrotne mistrzynie z KRLD zagrają ze Stanami Zjednoczonymi, a Chiny zmierzą się z Brazylią. Chinki zdobyły 13 bramek w fazie grupowej i wyeliminowały Francję w serii rzutów karnych. Brazylia zremisowała z Polską 3:3 w 1/8 finału i również awansowała dzięki serii rzutów karnych.

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