В Кракове, Польша, Ягеллония Белосток победила Вечисту Краков со счётом 3:1 в матче Экстракласы. Для хозяев это стало четвёртым поражением подряд. Как сообщает Interia Sport, команда Желько Копича всё глубже опускается в зону вылета, тогда как Ягеллония поднялась в верхнюю часть таблицы.

Юбилейный гол Имаза

Гости открыли счёт в первом тайме после пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Лукаша Пёнцона. Хесус Имаз реализовал одиннадцатиметровый и забил свой 100-й гол за Ягеллонию.

До перерыва Вечиста имела возможность сравнять счёт: Лисандро Семеду перехватил передачу Бартломея Вдовика, однако его удар пришёлся в перекладину. После 30 минут игры краковский клуб также потерял из-за травмы центрального защитника Антонио Милича. В отсутствие Матеуша Венцески хозяевам пришлось играть парой резервных центральных защитников.

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Два мяча в конце матча

В начале второго тайма Матеуш Кохальский за десять секунд отразил три удара — Усмана Соу, Каетана Шмыта и Вдовика. Вечиста сумела сравнять счёт на 72-й минуте: после подачи Тобиаса Кристенсена с углового головой забил вышедший на замену Дуэ Дуймович.

Вскоре Дуймович неудачно выбил мяч, уходивший за пределы поля, прямо к Нике Прелецу. Нападающий Ягеллонии воспользовался ошибкой и с близкого расстояния вернул своей команде преимущество. Ещё через пять минут Бернарду Витал забил с пяти метров и установил окончательный счёт — 3:1.

Согласно статистике матча, Вечиста нанесла 21 удар против 18 у Ягеллонии, однако гости чаще попадали в створ ворот — девять раз против семи. Владение мячом также было на стороне команды из Белостока — 54% против 46%.

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