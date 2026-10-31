W Krakowie w Polsce Jagiellonia Białystok pokonała Wieczystą Kraków 3:1 w meczu Ekstraklasy. Dla gospodarzy była to czwarta porażka z rzędu. Jak informuje Interia Sport, zespół Żeljko Kopicia coraz głębiej znajduje się w strefie spadkowej, podczas gdy Jagiellonia awansowała do górnej części tabeli.

Jubileuszowy gol Imaza

Goście otworzyli wynik w pierwszej połowie po rzucie karnym podyktowanym za zagranie ręką przez Łukasza Piącona. Jesus Imaz wykorzystał jedenastkę i zdobył swojego 100. gola dla Jagiellonii.

Przed przerwą Wieczysta miała okazję wyrównać: Lisandro Semedo przechwycił podanie Bartłomieja Wdowika, jednak jego strzał trafił w poprzeczkę. Po 30 minutach krakowski klub stracił także z powodu kontuzji środkowego obrońcę Antonio Milicia. Przy nieobecności Mateusza Wieteski gospodarze musieli grać parą rezerwowych środkowych obrońców.

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Dwie bramki pod koniec meczu

Na początku drugiej połowy Mateusz Kochalski w ciągu dziesięciu sekund obronił trzy strzały — Ousmane'a Sowa, Kajetana Szmyta i Wdowika. Wieczysta zdołała wyrównać w 72. minucie: po dośrodkowaniu Tobiasa Christensena z rzutu rożnego głową trafił Duje Dujmović, który pojawił się na boisku po zmianie.

Wkrótce potem Dujmović nieudanie wybił piłkę, która opuszczała boisko, prosto pod nogi Niki Prelca. Napastnik Jagiellonii wykorzystał błąd i z bliskiej odległości przywrócił swojej drużynie prowadzenie. Pięć minut później Bernardo Vital zdobył bramkę z pięciu metrów, ustalając wynik na 3:1.

Według statystyk meczu Wieczysta oddała 21 strzałów wobec 18 Jagiellonii, jednak goście częściej trafiali w światło bramki — dziewięć razy wobec siedmiu. Posiadanie piłki również było po stronie zespołu z Białegostoku — 54% do 46%.

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