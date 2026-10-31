在波兰克拉科夫，雅盖隆尼亚比亚韦斯托克在一场波兰超级联赛比赛中以3比1击败维切斯塔克拉科夫。这是主队连续第四场失利。据Interia Sport报道，泽利科·科皮奇的球队愈发深陷降级区，而雅盖隆尼亚则升至积分榜上半区。

伊马斯的里程碑进球

客队在上半场凭借点球首开纪录，点球因卢卡什·皮翁聪手球而判罚。赫苏斯·伊马斯主罚命中，打进了自己为雅盖隆尼亚效力的第100球。

中场休息前，维切斯塔曾有扳平机会：利桑德罗·塞梅多截获了巴尔托梅伊·沃多维克的传球，但他的射门击中了横梁。比赛进行30分钟后，克拉科夫俱乐部还因伤失去了中后卫安东尼奥·米利奇。在马泰乌什·维滕斯卡缺阵的情况下，主队不得不使用两名替补中后卫搭档。

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比赛末段的两粒进球

下半场开始时，马泰乌什·科哈尔斯基在十秒内扑出了三次射门——来自乌斯曼·索、卡耶坦·施米特和沃多维克的射门。维切斯塔在第72分钟扳平比分：托比亚斯·克里斯滕森开出角球后，替补登场的杜耶·杜伊莫维奇头球破门。

不久后，杜伊莫维奇未能成功解围，将一脚即将出界的球直接送到尼卡·普雷莱茨脚下。这名雅盖隆尼亚前锋利用失误，从近距离为球队重新取得领先。五分钟后，贝尔纳多·维塔尔在五米处破门，将最终比分定格为3比1。

根据比赛统计，维切斯塔射门21次，雅盖隆尼亚为18次，但客队射正次数更多——9次对7次。控球率同样倾向于来自比亚韦斯托克的球队——54%对46%。

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