Команда Haas заменила французского пилота Эстебана Окона японским резервным гонщиком Рё Хиракавой до конца уикенда Гран-при Мехико в Мексике. Окон участвовал в пятничных тренировках, однако в субботу команда сообщила, что Хиракава будет управлять болиду в субботу и воскресенье, сообщает BBC Sport.

Замена до конца уикенда

В Haas не уточнили причин решения. Представитель команды заявил, что замена не связана с болезнью Окона. Французский гонщик покинет Haas после завершения нынешнего сезона.

Перед решением команды во время второй пятничной практики между Оконом и его гоночным инженером Лаурой Мюллер возник спор по поводу выбора шин для имитации гоночного отрезка. Мюллер сообщила, что команда переходит на шины средней жёсткости, поскольку заезд напарника Окона Оливера Бермана на мягких шинах был не слишком удачным. Окон настаивал на использовании мягкого комплекта. Haas не комментировала, связана ли замена пилота с этим эпизодом.

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Дебют Хиракавы

Выступление Рё Хиракавы в Мехико станет дебютом 32-летнего японца в Гран-при Формулы-1. В пятницу он уже работал за рулём болида Окона в первой практике. Хиракава дважды выигрывал чемпионат мира по гонкам на выносливость в составе Toyota, которая является техническим партнёром и титульным спонсором Haas.

В следующем году Окона в Haas должен заменить бразильский новичок Рафаэл Камара, входящий в программу развития пилотов Ferrari.

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