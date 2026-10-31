Zespół Haas zastąpił francuskiego kierowcę Estebana Ocona japońskim kierowcą rezerwowym Ryo Hirakawą do końca weekendu Grand Prix Meksyku w Meksyku. Ocon brał udział w piątkowych treningach, jednak w sobotę zespół poinformował, że Hirakawa poprowadzi bolid w sobotę i niedzielę, podaje BBC Sport.

Zastępstwo do końca weekendu

Haas nie sprecyzował powodów tej decyzji. Przedstawiciel zespołu oświadczył, że zmiana nie jest związana z chorobą Ocona. Francuski kierowca opuści Haas po zakończeniu obecnego sezonu.

Przed decyzją zespołu, podczas drugiego piątkowego treningu, między Oconem a jego inżynierką wyścigową Laurą Müller doszło do sporu dotyczącego wyboru opon do symulacji przejazdu wyścigowego. Müller poinformowała, że zespół przechodzi na opony o średniej twardości, ponieważ przejazd partnera Ocona, Olivera Bearmana, na miękkich oponach nie był zbyt udany. Ocon nalegał na użycie miękkiego kompletu. Haas nie skomentował, czy zmiana kierowcy była związana z tym incydentem.

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Debiut Hirakawy

Występ Ryo Hirakawy w Meksyku będzie debiutem 32-letniego Japończyka w wyścigu Grand Prix Formuły 1. W piątek prowadził już bolid Ocona podczas pierwszego treningu. Hirakawa dwukrotnie zdobył tytuł mistrza świata w wyścigach długodystansowych z Toyotą, która jest partnerem technicznym i sponsorem tytularnym Haas.

W przyszłym roku Ocona w Haas ma zastąpić brazylijski debiutant Rafael Camara, należący do programu rozwoju kierowców Ferrari.

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